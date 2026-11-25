Студент кафедры технологического предпринимательства МФТИ Сергей Савинский разработал метод, позволяющий одному человеку создавать сложные цифровые продукты без команды программистов. Основную техническую работу берут на себя ИИ-агенты — нейросети, которые пишут и проверяют код, ускоряя разработку в среднем в 8–9 раз. Об этом сообщает REGIONS .

Методика Савинского строится на трех шагах: сначала определяется структура будущего продукта, затем планируются задачи, после чего их выполняет искусственный интеллект. Нейросеть по ходу дела может задавать уточняющие вопросы — это помогает разработчику быстрее находить верные решения.

Подход уже опробовали на платформах «Нутричат» и Healora. Программная логика стала создаваться в 8–10 раз быстрее, а на настройку серверной инфраструктуры ушло на 90% меньше времени.

Один из проектов особенно показателен: за две недели студент с помощью ИИ собрал систему управления сервером с 36 функциями. Она умеет обновлять программы, делать резервные копии данных и следить за безопасностью.

По словам Савинского, примерно за две недели итеративного диалога с ИИ-агентом ему удалось получить полноценный DevOps-интерфейс — интерактивное меню из 36 опций, которое фактически заменяет работу целого отдела.

Нейросети помогли и с технической документацией — ее подготовка ускорилась в 12 раз. Правда, искусственный интеллект требует присмотра: модели могут ошибаться, а их использование связано с рисками утечки данных. Чтобы повысить надежность, автор задействует несколько ИИ-моделей, включая российские разработки.

Метод пригодится стартапам и небольшим компаниям, которые хотят выпускать цифровые продукты, не тратясь на большую команду специалистов.