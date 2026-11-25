По словам замглавы польского оборонного ведомства, руководство НАТО ни при каких обстоятельствах не поддерживает реализацию подобной инициативы, поскольку такой шаг неизбежно повлечет за собой множество серьезных осложнений. Томчик также пояснил, что любые решения о перехвате воздушных целей над украинской территорией могут приниматься исключительно при единогласном одобрении всех государств, входящих в состав альянса.

Заявление представителя Варшавы прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о дискуссиях внутри блока. Ранее, 25 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что польские власти обратились к союзникам по НАТО с призывом рассмотреть вариант перехвата ракет над Украиной в тех случаях, когда снаряды летят в направлении границ стран альянса.

Ранее на Западе назвали точную дату истощения резервов ВСУ.