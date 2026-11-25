Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер призвал людей исключить из своей жизни три привычные вещи, взяв пример с жителей так называемых «голубых зон», где фиксируется высокая доля долгожителей. Рекомендации специалиста опубликовало испанское издание El Confidencial.

В первую очередь Бюттнер обратил внимание на рацион питания обитателей этих регионов. По наблюдениям исследователя, долгожители полностью исключили из своего меню ультрапереработанные продукты, сделав выбор в пользу простой и натуральной пищи.

Вторым важным фактором специалист назвал образ жизни без зависимости от личного автотранспорта. Вместо регулярных поездок на машинах жители «голубых зон» предпочитают пешие прогулки, что позволяет им естественным образом поддерживать высокий уровень физической активности на протяжении всего дня.

Наконец, третьим условием долгой жизни Бюттнер считает отказ от чрезмерного увлечения социальными сетями. Он отметил, что ключевое место в повседневности долгожителей по-прежнему занимают живые встречи и личные контакты, а непосредственное общение с окружающими благотворно сказывается как на физическом состоянии, так и на психическом здоровье человека.

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