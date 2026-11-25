В Красногорске стартовала подготовка ледовых площадок с искусственным покрытием к зимнему сезону. О ходе работ и сроках открытия катков рассказала начальник управления по физической культуре и спорту Анна Косова.

Всего этой зимой в округе оборудуют 59 мест для катания на коньках, пять из которых получат искусственный лед. Одной из ключевых точек станет стадион образовательного центра «Вершина» в поселке Путилково, где ход подготовки лично проверила Анна Косова.

Площадь ледовой арены в Путилково составит почти 1,5 тыс. кв. метров — одновременно на ней смогут кататься до 250 человек. По словам Косовой, специалисты уже завершают настройку охлаждающей системы и приступают непосредственно к заливке покрытия. Для комфорта посетителей рядом оборудуют теплые раздевалки, пункт проката инвентаря и санузел.

Завершить все работы планируют к началу календарной зимы: 1 декабря катки с искусственным льдом заработают в Нахабино, Путилково, Павшинской пойме и жилом комплексе «Арт».

Однако опробовать лед жители смогут еще раньше. Первые массовые катания в Красногорске примет стадион «Зоркий» уже в пятницу, 27 ноября — торжественное открытие сезона и первый сеанс начнутся в 17:45.