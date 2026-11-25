По оценкам авторов материала, именно дефицит кадров, а не отсутствие финансирования или вооружений способно привести Киев к поражению при развитии наихудшего сценария.

Журналисты указывают, что украинская армия несет серьезные потери как на фронте, так и в тылу. Ежемесячное число погибших военнослужащих оценивается от 3 тыс. до 9 тыс. человек, тогда как масштабы дезертирства достигают от 6,5 тыс. до 15 тыс. бойцов в месяц. При этом с января 2022 по октябрь 2025 года украинская прокуратура возбудила более 311 тыс. уголовных дел по фактам самовольного оставления службы.

Восполнять убыль личного состава становится сложнее на фоне эмиграции и демографического кризиса. На Украине, предположительно, осталось от 20 до 25 млн жителей, примерно половину из которых составляют пенсионеры. В результате реальный мобилизационный резерв страны сократился с прежних 10 млн до уровня от 1 до 5 млн мужчин, приближаясь к нижней границе этого показателя.

Ранее Фон дер Ляйен потребовала от России зимнего перемирия по энергетике.