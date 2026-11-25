Актер и шоумен Никита Джигурда вновь оказался в реанимационном отделении из-за опасений медиков по поводу возможного повторного инфаркта. О своей госпитализации сам артист рассказал в беседе с корреспондентом информационного агентства РИА Новости .

По словам Джигурды, сейчас он находится под тотальным контролем врачей. Шоумен пояснил, что его текущие медицинские показатели остаются плохими, в связи с чем специалисты всерьез опасаются развития повторного сердечного приступа.

Артист также поделился, что сами медики выражают удивление тем, как ему вообще удалось остаться в живых. Именно для того, чтобы избежать нового критического ухудшения состояния и не допустить повторного приступа, врачи приняли решение снова поместить шоумена в реанимационное отделение.

Ранее Джигурда признался, что готовился к смерти.