Российский пауэрлифтер Александр Костянов получил серьезные травмы и объявил о завершении спортивной карьеры после того, как на турнире «Кубок Ермака 11» в Тюмени уронил на грудь штангу весом 605 килограммов. Видеозапись произошедшего атлет разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пишет Лента.ру.

По словам спортсмена, он чувствовал полную готовность к заявленному весу и ранее успешно справлялся с такими нагрузками на тренировках. Однако непосредственно во время выступления атлета подвела центральная нервная система, которая не выдержала перегрузки и резкого выброса адреналина, из-за чего реализовать многомесячную подготовку не удалось.

В результате падения снаряда врачи диагностировали у Костянова гематому грудной клетки, надрыв дистального сухожилия бицепса, повреждение сухожилий, а также вывих большого пальца с отрывом связочного аппарата.

Атлет напомнил, что его прежний мировой рекорд в 555 килограммов уже вписан в историю. Комментируя уход из большого спорта, пауэрлифтер объяснил свое решение желанием сохранить здоровье и подвижность ради семьи и детей.

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