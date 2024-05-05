Пожарную безопасность пасхальных богослужений в Подмосковье обеспечили сотрудники МЧС

Пожарную безопасность в храмах Подмосковья во время пасхальных богослужений обеспечили сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«В каждом из почти тысячи храмов <…>, где проходили праздничные богослужения, было организовано дежурство представителей чрезвычайного ведомства региона», — говорится в сообщении.

В преддверии праздника инспекторы пожарного надзора обследовали храмы на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также провели противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой.