Пожар в подмосковном Раменском локализован на площади 970 «квадратов»
Фото: [t.me/mchs_official]
Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба МЧС России.
Площадь возгорания составила 970 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
Склад со строительными материалами в поселке Родники загорелся утром в понедельник. Огонь перекинулся на соседнее здание.
Кроме того, во время тушения пожара произошла разгерметизация контейнера с ГСМ, а также обрушилась кровля.
Установление всех причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль Раменская городская прокуратура.