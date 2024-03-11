Пожар в подмосковном Раменском локализован на площади 970 «квадратов»

Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составила 970 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Склад со строительными материалами в поселке Родники загорелся утром в понедельник. Огонь перекинулся на соседнее здание.

Кроме того, во время тушения пожара произошла разгерметизация контейнера с ГСМ, а также обрушилась кровля.

Установление всех причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль Раменская городская прокуратура.