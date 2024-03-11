Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в мебельном цеху в Раменском

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств пожара в мебельном цеху в Раменском городском округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар в поселке Родники Раменского городского округа начался сегодня около девяти часов утра. Огонь распространился на площади семьсот квадратных метров.

Как сообщили ранее в МЧС, в ходе тушения произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.

Установление причин пожара взяла на контроль Раменская городская прокуратура.