Пожарные ликвидировали открытое горение в подвале пятиэтажки в Балашихе

Пожарные ликвидировали открытое горение в подвале жилого пятиэтажного дома в Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в подвальном помещении горел мусор. Огонь распространился на площади двадцать квадратных метров. К тушению привлечены почти тридцать человек, задействовано семь единиц техники.

Уточняется, что из людей никто не пострадал, до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались десять жильцов.

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