Фургон-рефрижератор загорелся на Волочановском шоссе в Подмосковье
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 297-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили загоревшийся фургон-рефрижератор, сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП случилось накануне на Волочановском шоссе. Известно, что водителю удалось спастись. Он успел покинуть кабину, но не смог самостоятельно потушить пламя.
Спасатели ликвидировали возгорание с помощью пены и смыли остатки топлива с дорожного полотна, восстановив движение.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли полсотни лошадей из горящей конюшни.