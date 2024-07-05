Фургон-рефрижератор загорелся на Волочановском шоссе в Подмосковье

ЧП случилось накануне на Волочановском шоссе. Известно, что водителю удалось спастись. Он успел покинуть кабину, но не смог самостоятельно потушить пламя.

Спасатели ликвидировали возгорание с помощью пены и смыли остатки топлива с дорожного полотна, восстановив движение.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли полсотни лошадей из горящей конюшни.