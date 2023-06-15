Пожарные научили детей правилам безопасности в Ивантеевке

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» в Ивантеевке для детей с ограниченными возможностями прошло познавательное мероприятие. Пожарная бригада провела встречу с юными гостями.

Сотрудники показали ребятам пожарную технику и рассказали много чего интересного.

Дети были в огромном восторге от рассказов. Они смогли собственными глазами увидеть, как сотрудники разбирают лестницу и заполняют бак с водой. Но больше всего юным гостям понравилось, что им разрешили посидеть за рулем пожарной машины.

Огнеборцы также рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности и важности их соблюдения. Детям было очень интересно, они задавали много уточняющих вопросов.

Директор центра Артем Савин обратил внимание, что для детей пожарный является настоящим символом героизма и отваги. Поэтому, если правила пожарной безопасности детям будет рассказывать настоящий огнеборец, они лучше усвоят материал.