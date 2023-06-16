Пожарные в Курской области взяли под свой контроль возгорание на складе пуха

Около 02.30 минувшей ночью в одну из пожарных частей региона поступил сигнал, что на производственном предприятии произошло возгорание административного здания. Огонь очень быстро перекинулся на другое строение, в котором хранятся запасы пуха. Огнеборцы выехали на объект и предприняли все усилия к ликвидации ЧП. Уже через час им удалось взять ситуацию в свои руки.

Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. В тушении пожара задействованы более 40 человек. Их усилия подкрепляются десятью единицами специальной техники.