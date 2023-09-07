Правоохранители Вологды задержали мужчину, расстрелявшего двух человек на улице

34-летний местный житель в пьяном виде повздорил во дворе своего дома с двумя незнакомцами. Он сходил домой, вынес оттуда пистолет и открыл стрельбу.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября во дворе одного из жилых домов на улице Герцена. В результате этого погиб 47-летний мужчина. Второй, 24-летний парень, получил несколько ранений и был госпитализирован.

Об этом рассказало ТАСС. Полиции удалось установить личность стрелявшего. Оказалось, что его ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Он уже задержан у себя в квартире. В отношении стрелка уже возбудили сразу два уголовных дела, сейчас решается вопрос о взятии его под стражу.