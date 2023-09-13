Якоб де Йонге создал в свое время правозащитную организацию Hague Peace Projects. Теперь же он резко осудил решение Запада поставить Киеву снаряды, в которых используются радиоактивные вещества.

«Считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична. Это тактика разрушение планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Точно так же неэтично, по мнению общественника, использовать и кассетные боеприпасы. Это говорит не в пользу военной промышленности Запада. Она публично призналась, что не в состоянии выпустить обычные вооружения, чтобы предоставить их Украине.