Предметы для подпила решетки в ростовском СИЗО преступникам могли передать родственники

Согласно одной из версий следствия, заключенные в СИЗО-1 Ростова-на-Дону могли применить предметы, переданные им родственниками с целью подпилить и выдавить решетки, поскольку они довольно крепкие, чтобы выломать их голыми руками. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что на сегодняшний день изолятор переполнен и мест в камерах нет, тем не менее учреждение испытывало значительную нехватку сотрудников, поэтому попытки пронести запрещенные предметы в одежде, каблуках и продуктах происходят регулярно.

Ранее сообщалось, что в указанном следственном изоляторе сотрудники не дают никому сбежать и пресекают попытки «извне» помочь им в этом.