Представители спецслужб испугались стремительных темпов продвижения российской армии на этом направлении, и предпочли своевременно покинуть город.

Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, рассказал о продвижении ВС РФ на этом участке фронта. Оно, по его утверждению, идет вполне успешно. Свидетельством этого может стать действия самих украинцев. Они начинают эвакуироваться из Купянска.

«Из самого Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже на бегство», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Из числа сотрудников Службы безопасности Украины в данном населенном пункте остался только минимальный оперативный состав, для решения самых первоочередных задач.