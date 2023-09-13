ВСУ стягивают на Купянское направление не только живую силу, но и инженерную технику.

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что под населенный пункт Сеньково, который находится в Харьковской области, Киев перебросил группу инженерного обеспечения из 14-й механизированной бригады. При ней находится большое количество различной специализированной техники.

«Выявлены танковые мостоукладчики, две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. В последнее время, утверждает эксперт, на данный участок фронта стало прибывать все больше подразделений ВСУ. Неприятель пытается тут накопить силы, чтобы противодействовать российским войскам.