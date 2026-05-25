Бутерброд против борща: гастроэнтеролог из Подмосковья развенчал главные мифы о желудке

«Не ешь бутерброды — желудок испортишь», «Обязательно съешь ложку супа, иначе заработаешь гастрит» — фразы, знакомые каждому с детства. Но насколько они соответствуют науке? Врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, действительно ли сухая пища ведет к болезням желудка, может ли суп вылечить язву и что на самом деле разрушает слизистую.

Миф о сухомятке: откуда взялся страх

Под «едой всухомятку» обычно понимают перекусы бутербродами, печеньем, чипсами или пирожками без запивания. В народном сознании закрепилась мысль: такая пища плохо переваривается и царапает стенки желудка как наждак. Звучит убедительно. Но физиология говорит иное.

Во время пережевывания еда обильно смачивается слюной — это первая жидкость, с которой сталкивается пищевой комок. Попадая в желудок, сухая пища встречается с желудочным соком, а это тоже жидкость. Научных подтверждений тому, что именно отсутствие воды в момент глотания повреждает слизистую, не существует.

По словам Светланы Черепицыной, понятие «повредить желудок едой» в принципе отсутствует в медицине. Слизистая оболочка приспособлена к перевариванию довольно грубых кусков. Другое дело — индивидуальный дискомфорт из-за спешки и плохого пережевывания, когда человек глотает почти не жуя. Но это дискомфорт, а не гастрит.

Что на самом деле вызывает гастрит и язву

Здесь кроется главное заблуждение. Основной виновник гастрита и язвы — бактерия Helicobacter pylori. Она живет в желудке, размножается и разрушает его защитный слой. Без нее воспаление встречается значительно реже. Спровоцировать проблемы также могут некоторые лекарства, хронический стресс и аутоиммунные процессы. Обычный сухой бутерброд в этот список не входит.

Многие искренне верят, что суп обладает целебной силой и способен вылечить больной желудок. Это не так. Суп — просто еда в жидком виде. Он может быть вкусным, питательным, согревающим. Но если гастрит вызван бактерией, никакой наваристый борщ его не вылечит. Здесь нужны антибиотики, назначенные врачом, а не тарелка бульона.

Когда суп помогает, а когда вредит

Однако есть ситуации, где жидкие блюда действительно становятся необходимостью. При обострении язвенной болезни или панкреатите слизистая воспалена и уязвима. Жесткая, сухая или волокнистая пища может усилить боль и травмировать стенки органов. В такие моменты теплые супы-пюре, вязкие каши и бульоны помогают временно разгрузить пищеварительную систему.

Но есть и обратная сторона. При некоторых функциональных расстройствах, например при диспепсии (чувство тяжести и раннего насыщения), супы могут навредить. Человек съедает полтарелки жидкого бульона с овощами, испытывает тяжесть и при этом недополучает калорий. В таких случаях врачи иногда рекомендуют отказаться от первого блюда в пользу более компактного и питательного второго.

«Жирные бульоны (борщ, солянка, харчо) могут вызвать обострение у людей с больной поджелудочной или желчным пузырем. Пурины в наваристом мясе стимулируют избыточную секрецию. А вот при простуде обычный куриный суп на легком бульоне действительно помогает — он увлажняет горло и дает легкоусвояемый белок», — рассказывает Светлана Черепицына.

Можно ли совсем убрать суп из рациона

Да, можно. И для здорового человека это совершенно безопасно. Организм не наказывает за отсутствие тарелки супа в ежедневном меню. Однако есть важный нюанс.

Суп — удобный способ получить за один прием и жидкость, и овощи, и клетчатку, и белок. Если убрать его, нужно следить за балансом. Специалист выделил несколько правил:

Увеличить потребление чистой воды до 1,5-2 литров в день.

Добавить в рацион больше сырых и тушеных овощей, зелени.

Не забывать про сложные углеводы (каши) и полноценный белок (рыба, мясо, яйца).

По словам Светланы Черепицыной, потеря супа из рациона вполне восполнима. Но проблема в том, что люди часто заменяют его не полезной едой, а очередным перекусом булкой или шоколадкой. Если суп исключен, обед должен состоять из полноценного сбалансированного блюда. Например, рыба с запеченными овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. И обязательно пить воду в течение дня.