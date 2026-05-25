Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах безопасности на водных объектах

Работники 215-й, 270-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках профилактических рейдов на водоемах региона напомнили жителям о правилах безопасности.

Рейды прошли в Дубне, Талдоме и Дмитрове. В ходе патрулирования специалисты рассказали рыбакам и отдыхающим, как вести себя на воде, чтобы избежать травм.

«Особое внимание специалисты уделили необходимости строгого контроля за детьми, играющими у воды, так как любой водный объект — это источник повышенной опасности. Большинство несчастных случаев, связанных с детьми, происходит из-за невнимательности взрослых», — отметил заместитель начальника территориального управления № 4 Андрей Бухтерев.

Жителей призвали купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения, не заплывать за буйки и не прыгать в воду в незнакомых местах. Также спасатели раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер.