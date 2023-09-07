Премьер Армении обвинил Азербайджан в сосредоточении войск на границе с Нагорным Карабахом

Никол Пашинян подчеркнул, что сейчас складывается крайне взрывоопасная ситуация по вине Баку.

По его утверждению, азербайджанские масс-медиа подогревают антиармянские настроения в обществе. Они активно разжигают ненависть. На этом фоне особо тревожит перемещение войск к границе.

«Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Пашинян считает, что все государства, входящие в Совет безопасности Организации Объединенных Наций, обязаны предотвратить новый взрыв военных действий в Закавказье. Его страна старается придерживаться мирной повестки, и не хочет возобновления вооруженного конфликта.