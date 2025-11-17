«Премия любой ценой»: охранники газовой подстанции в Москве устроили провокацию

Охранники московской газовой подстанции «Медведевская» сами заложили взрывчатку на трубу, чтобы затем ее «обнаружить» и получить денежное вознаграждение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Правоохранительные органы раскрыли провокацию на стратегически важном объекте в Москве. По данным следствия, начальник охраны подстанции «Медведевская» и двое его подчиненных прикрепили тротиловую шашку к газовой трубе. После этого они сами же сообщили о находке, рассчитывая на солидную премию за бдительность и героизм.

Их план был детально проработан, однако оперативники быстро выявили нестыковки. В ходе обыска у задержанных были обнаружены следы взрывчатых веществ. Теперь всем троим грозит уголовное дело за незаконное хранение взрывчатки. Инцидент, который мог привести к масштабной чрезвычайной ситуации, был разрешен без происшествий. Специалисты подтвердили, что устройство было обезврежено.

