В Подмосковье вынесли приговор по делу о взрыве на складе, в результате которого погибли 9 человек

Суд в Подмосковье вынес приговор по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Перед судом предстали технический директор, директор по производству и главный инженер компании по производству пиротехнической продукции.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год в помещение, которое компания использовала в качестве склада и которое не предназначалось для хранения взрывчатых веществ, завезли как минимум 1 тонну пороха.

Из-за нарушений требований промышленной безопасности в помещении произошел взрыв. В результате девять человек погибли. Еще трое получили тяжелые травмы.

Помимо этого, были повреждены близлежащие здания и автомобили. Гражданам и юрлицам был причинен ущерб на 1,4 млрд руб.

Суд приговорил злоумышленников к срокам от четырех до пяти лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подольске осудят жительницу по делу о гибели двоих детей при пожаре.