Пресса сообщила о большой уязвимости танков Abrams на Украине

Танки производства Соединенных Штатов не приспособлены для использования в таких условиях, поэтому могут выйти из строя в любой момент.

По утверждению издания Forbes, самым уязвимым местом данного танка является фильтр двигателя. Его нужно чистить как минимум два раза в день, чтобы грязь не попадала в двигатель.

«Экипаж должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки», - объяснили журналисты суть процедуры очистки.

Если же такими очистками пренебрегать, то двигатель выходит из строя. В дальнейшем танк приходится отправлять в Польшу для капитального и длительного ремонта. Сама же ежедневная очистка приводит к очень повышенному расходу топлива. Abrams и без того прожорлив в отношении топлива, а на повышенных оборотах двигатель поглощает заметно больше соляры.