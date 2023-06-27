Пресса в США рассказала об износе артиллерии западного производства в зоне украинского конфликта

Все больше и больше орудий, поставленных Соединенными Штатами и Евросоюзом Киеву, выходит из строя.

Артиллерийские системы постепенно изнашиваются и ломаются. Это происходит из-за того, что при боевых действиях интенсивность их использования очень высока. При этом запасных частей к этим орудиям, чтобы провести их простейший полевой ремонт, критически мало. Вдобавок, запас снарядов непрерывно снижается и снова достиг катастрофически малых величин. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Журналисты в этой же статье утверждают, что американские конгрессмены призвали начать поставки Киеву кассетных боеприпасов. Это поможет насытить ВСУ снарядами, особенно если учесть тот факт, что подобные боеприпасы имеют заметно большую боевую эффективность и поражающую способность. Ранее Пентагон последовательно отказывался от поставок за рубеж подобных средств. Не поставлялись они и Украине.