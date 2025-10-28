В Оренбургской области задержана группа мужчин по обвинению в торговле людьми. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного нестандартной статьей УК — «Торговля человеком, совершенная с угрозой применения насилия».

По версии следствия, один из обвиняемых в 2023 году познакомился с жительницей областного центра и впоследствии организовал ее продажу в сексуальное рабство. Угрожая женщине расправой, злоумышленник передал ее покупателям за денежное вознаграждение.

Новые владельцы, как установили следователи, также угрожали потерпевшей, изъяли у нее документы и принуждали заниматься проституцией. В таком положении женщина находилась около года. Спастись ей удалось, обманув одного из сутенеров: она смогла вернуть свой паспорт, выехать за пределы области и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе следственно-оперативных мероприятий все фигуранты были задержаны, и в отношении каждого из них избрана мера пресечения. Из-за специфики уголовного дела подробности, включая личные данные участников, не разглашаются. Известно, что задержанным уже предъявлено обвинение, а сбор доказательств по делу продолжается.

