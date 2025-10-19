Десятки граждан России могут быть в рабстве в Мьянме

Десятки граждан России могут находиться в Мьянме в условиях фактического рабства, привлеченные вербовщиками из России и Беларуси под видом легальной работы с жильем и контрактом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на SHOT.

Граждан обманывают через онлайн-чаты, где ищут специалистов IT, моделей и других кадров, готовых работать за границей. Для устройства на «работу» требуется знание английского языка, загранпаспорт и вакцинация.

Первую неделю условия работы соблюдаются — предоставляются жилье, питание и обещанная зарплата. Однако после этого работники якобы передаются в рабские условия и лишаются контроля над своим трудом.

Попасть в Мьянму можно только через границу с Таиландом. Источник уточняет, что вербовщики используют схемы, обещая безопасный годовой контракт, но фактически вовлекают людей в эксплуатацию.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что из рабства в Мьянме и Камбодже были освобождены 3,5 тыс. человек. Среди них — более ста девушек из стран СНГ, которых обманом привезли в Таиланд, а затем переправляли в Мьянму и Камбоджу под видом работы моделями. Мошенники подделывали агентства и заставляли девушек работать в колл-центрах или торговле органами.

Специалисты предупреждают россиян быть крайне осторожными при поиске работы за границей и проверять легальность предложений, а также контакты работодателей.

Ранее власти Белоруссии подключились к делу о гражданке, погибшей в Мьянме.