При обстреле Пантелеймоновки ранение в ногу получил военкор «Звезды» Даниил Пионтковский

Военный корреспондент ТРК «Звезда» Даниил Пионтковский получил осколочное ранение в ногу при украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили на телеканале.

Съемочная группа «Звезды» приехала в Пантелеймоновку снимать сюжет о последствиях утренней атаки ВСУ. В этот момент последовал новый удар украинского беспилотника.

Кроме Пионтковского, пострадал еще один участник съемочной группы — Максим Магро получил контузию.

Журналистам оказана необходимая помощь.

Утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Панателеймоновки из РСЗО HIMARS. Ракеты попали в многоквартирный дом, который был практически полностью разрушен. Жертвами ракетного обстрела стали четыре человека, среди них один ребенок. Еще шесть человек получили ранения.