При пожаре в жилом доме в Псковской области спасли 15 человек и кота

В деревне Родина Псковской области загорелась квартира, расположенная на первом этаже четырехэтажного жилого дома. О ЧП сообщает телеграм-канал МЧС России.

До приезда пожарных жильцы вывели на улицу двух детей. Прибывшие на место ЧП огнеборцы спасли 15 человек, в том числе двух детей, и кота. Среди пострадавших 90-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Пожар на 15 кв. м потушили 18 специалистов, также было задействовано шесть единиц техники. Экспертам теперь предстоит установить причину происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Новокузнецке во время пожара спасли трех котов и девять человек.