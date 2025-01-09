Утренний пожар устроил переполох в жилом доме в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса при пожаре спасли жильцов многоквартирного дома и домашних животных. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает VSE42.Ru .

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 07:30. Загорелся дом на проспекте Дружбы в Центральном районе города. Огнеборцы оперативно оказались на месте и эвакуировали людей: вывели из задымленных помещений девять человек, включая трех детей. Также спасли трех домашних котов.

По словам жителей дома, квартиру моментально заволокло дымом при возгорании. Одна из сибирячек отметила, что не могла бы выбраться с дочкой и животными из помещения без помощи спасателей.

Причиной пожара, распространившегося на площади 12 квадратных метров и девяти погонных метрах, могла стать проводка. Однако точную причину установят специалисты.

Ранее сообщалось, что жителям Мособласти напомнили о правилах пожарной безопасности в быту.