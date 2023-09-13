При украинской атаке на Севастополь ранения получили двадцать четыре человека
Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Удар пришелся по Севморзаводу. Тяжело раненых нет, четверо людей находятся в состоянии средней степени тяжести.
Такие сведения обнародовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он в своем микроблоге оперативно выкладывает данные о результатах ночного ракетного налета на город со стороны ВСУ.
«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. В результате атаки пострадало 24 человека», - написал он.
Затем губернатор добавил, что всем раненым своевременно оказана медицинская помощь. Экстренные службы уже занимаются ликвидацией последствий удара противника. Все катера и паромы в акватории Черного моря ходят по прежнему графику.