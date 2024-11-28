Причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью журналисту Кашину

Против Дарьи Богдановой, правнучки знаменитого советского летчика Валерия Чкалова, было возбуждено уголовное дело. Это произошло после того, как она дала интервью Олегу Кашину*. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению правоохранителей, Богданова заранее имела умысел на оправдание терроризма, что и повлекло за собой ее заявления во время интервью Кашину.

«Реализуя свой умысел, Богданова Д.А. сделала публичные заявления, содержащие совокупность признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти», — указано в материалах уголовного дела, с которым ознакомились журналисты.

Во время этого интервью Богданова уже находилась за пределами РФ. После этого было вынесено решение о ее заочном аресте, она была объявлена в международный розыск.

*внесен в список иноагентов.