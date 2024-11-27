РИА Новости: правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала за границу

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова, Дарья Богданова*, укрылась за границей после совершения преступления, связанного с призывами к терроризму, о чем говорится в официальных судебных материалах, передает РИА Новости.

Богдановой* вменяется часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Она объявлена в международный розыск.

В апреле этого года против правнучки знаменитого советского летчика Чкалова было инициировано уголовное дело за призывы к терроризму. Основанием для этого стали, среди прочего, интервью с иноагентом Олегом Кашиным*, в котором она призывала к совершению террористических актов.

Богданову* заочно арестовали 1 ноября. Согласно информации Измайловского районного суда, решение об аресте не было подано на обжалование и вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину просят проверить на шпионаж, а также наказать за призывы к дезинтеграции России и запретить ей выступления в стране.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.