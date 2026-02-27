«Прилет» за «минуту»: ракеты HIMARS оставили Белгород без света

Вечером 26 февраля в Белгороде было неспокойно. Около полуночи местные жители сообщили о серии громких хлопков, которые прогремели в разных районах областного центра. По данным телеграм-канала Shot, всего было зафиксировано порядка десяти взрывов.

Источники предполагают, что украинские формирования нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. Очевидцы рассказывают, что в ночном небе над городом наблюдались яркие вспышки, после чего сработали системы противовоздушной обороны, отражавшие налет.

Атака привела к проблемам с электроснабжением: без света остались жилые дома в центре и на севере Белгорода. На данный момент официальные ведомства не комментируют ситуацию, данных о разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди мирного населения не поступало.

Ранее сообщалось о том, что на подлете к Москве уничтожены три беспилотника ВСУ.