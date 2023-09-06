«Пробил дыру в стене магазина»: мужчину, обокравшего магазин, задержали полицейские из Жуковского

Ранее неоднократно судимого за кражи сорокалетнего жителя Ярославской области задержали подмосковные сотрудники уголовного розыска за то, что тот пробил дыру в стене магазина и похитил выручку из кассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что в ночное время злоумышленник с помощью отвертки сделал дыру в стене торгового павильона, расположенного на улице Чкалова. Затем отодвинул холодильник, преграждающий ему вход, и проник внутрь. Мужчина похитил из кассы более 18 тысяч рублей и покинул помещение таким же способом.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении противоправного деяния и задержали его при входе в метро Ясенево. Со слов правонарушителя, все похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Ранее стало известно, что мужчину, который в Химках зарезал человека ради телефона, приговорили к 16 годам колонии.