Один человек пострадал при пожаре в жилом доме под Воскресенском
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Жилой дом вспыхнул этой ночью в селе Конобеево под Воскресенском. При пожаре пострадал один человек.
Сведения о возгорании на улице Карла Маркса поступили спасателям около четырех часов утра. К тушению привлекали двенадцать человек и три единицы техники.
На ликвидацию последствий пожара ушло более восьми часов.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелся склад, огонь перекинулся на соседние постройки.