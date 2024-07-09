Один человек пострадал при пожаре в жилом доме под Воскресенском

Жилой дом вспыхнул этой ночью в селе Конобеево под Воскресенском. При пожаре пострадал один человек.

Сведения о возгорании на улице Карла Маркса поступили спасателям около четырех часов утра. К тушению привлекали двенадцать человек и три единицы техники.

На ликвидацию последствий пожара ушло более восьми часов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелся склад, огонь перекинулся на соседние постройки.