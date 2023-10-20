Прокуратура начала проверку по факту отравления семьи с детьми угарным газом в Чехове

Жители одной из квартир многоэтажного дома в подмосковном Чехове отравились угарным газом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Пострадавших — двоих взрослых и двоих детей семи и одиннадцати лет — госпитализировали. Семье оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза жизни и здоровью отсутствует.

Несчастный случай произошел из-за самовольной установки газовой колонки, сообщает сетевое издание «Чехов Сегодня» со ссылкой на главу городского округа Григория Артамонова.

Известно, что пострадавшая семья арендует квартиру, в которой произошло отравление газом.

Проверку по факту произошедшего начала Чеховская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что женщина и ее дочь-подросток погибли из-за отравления угарным газом в поселке под Можайском.