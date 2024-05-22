Прокуратура начала проверку по факту возгорания вагонов электрички в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания электрички на железной дороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось сегодня. Электропоезд следовал из Москвы в Тверь, на подмосковной станции «Поварово-1» между восьмым и девятым вагонами случился пожар. Его причины пока неизвестны.

Информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ближайшее время.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Сейчас пожар полностью ликвидирован.