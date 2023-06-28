Прокуратура направила в суд дело против организаторов нарколаборатории в деревне под Рузой
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Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, фигурантами являются двое жителей Тамбовской области и Краснодарского края. Установлено, что злоумышленники оборудовали в одном из домов в деревне Контемирово Рузского городского округа нарколабораторию. Там обвиняемые вместе с соучастниками с целью последующего сбыта производили мефедрон.
Летом прошлого года правоохранители изъяли из незаконного оборота почти шестнадцать килограммов наркотических средств. Обвиняемые сейчас находятся под стражей. Дело против соучастников выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 40-летнего жителя Дмитрова по подозрению в незаконной организации азартных игр.