Прокуратура направила в суд дело против организаторов нарколаборатории в деревне под Рузой

Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, фигурантами являются двое жителей Тамбовской области и Краснодарского края. Установлено, что злоумышленники оборудовали в одном из домов в деревне Контемирово Рузского городского округа нарколабораторию. Там обвиняемые вместе с соучастниками с целью последующего сбыта производили мефедрон.

Летом прошлого года правоохранители изъяли из незаконного оборота почти шестнадцать килограммов наркотических средств. Обвиняемые сейчас находятся под стражей. Дело против соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 40-летнего жителя Дмитрова по подозрению в незаконной организации азартных игр.