Прокуратура Петербурга направила в суд дело лихача, дрифтовавшего на камеру

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, устроившего опасные «пируэты» на оживленном перекрестке. Как сообщили 23 апреля в пресс-службе городской прокуратуры, за свой дымный маневр лихач предстанет перед судом.

Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, произошел вечером 20 октября 2025 года на пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы. По версии следствия, водитель автомобиля Toyota проигнорировал запрещающий сигнал светофора и начал демонстративно дрифтовать прямо на перекрестке, создавая реальную угрозу для безопасности других участников движения и пешеходов. На опубликованных ранее кадрах видно, как машина, окутанная клубами дыма от покрышек, совершает вращение вокруг своей оси, после чего нарушитель скрывается с места.

За рулем иномарки находился 28-летний уроженец Республики Саха (Якутия). Ему предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Уголовное дело будет рассмотрено по существу во Фрунзенском районном суде.