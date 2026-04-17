Прокуратура Подольска помогла вернуть пенсионеру миллионы, похищенные мошенниками

В Подольске прокуратура добилась через суд возврата денежных средств пенсионеру, пострадавшему от телефонных мошенников. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в надзорном ведомстве.

Как установлено в ходе разбирательства, инцидент произошел в 2024 году. Неизвестные связались с пожилым мужчиной, представившись сотрудниками, якобы занимающимися заменой счетчиков. В процессе общения злоумышленники получили его персональные данные, после чего начали оказывать психологическое давление, заявляя о возможной утечке информации. Под этим предлогом они убедили мужчину передать им все имеющиеся средства — сумма ущерба превысила 7,9 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что похищенные деньги были переведены через банковский счет жителя Московской области, который предоставил свои реквизиты для проведения незаконных операций.

В прокуратуре пояснили, что, поскольку у владельца счета отсутствовали законные основания для получения этих средств, ведомство обратилось в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения в интересах пострадавшего. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме.

В настоящее время исполнение судебного решения находится под контролем надзорного органа.

