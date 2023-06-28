Прокуратура проверит информацию о нападении контролера на ребенка в подмосковной электричке
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Московской-Рязанская транспортная прокуратура начала проверку после появления в прессе и соцсетях сообщений о возможных нарушениях прав несовершеннолетнего в электричке в Подмосковье.
Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, будут проверены все обстоятельства случившегося и дана оценка действиям контролера.
Сегодня в социальных сетях появились сообщения от очевидцев, которые заявили, что контролер электропоезда в Московской области чуть не задушил школьника, который не оплатил проезд.
Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело против двоих мужчин, которые организовали нарколабораторию в частном доме в деревне под Рузой.