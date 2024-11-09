В сербском городе Нове-Сади продолжаются массовые протесты, которые начались после обрушения бетонного козырька на местном железнодорожном вокзале. Манифестанты перекрыли мост через Дунай и потребовали отставки руководства города и страны. Об этом сообщило оппозиционное издание Danas.

Протестующие вышли на мост через Дунай, который находится в Нови-Саде, и перекрыли на нем автомобильное движение. Они взяли с собой транспаранты с лозунгами и баллончики с краской, чтобы разрисовать переправу.

«Граждане настаивают, чтобы в отставку подали и премьер Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала», — указал портал.

Во время обрушения козырька на ж/д вокзале в данном городе, погибло 14 человек. После этого начались массовые волнения, когда протестующие били окна и видеокамеры слежения в здании офиса правящей Сербской прогрессивной партии, срывали государственные флаги, расписывали объект краской. Сама оппозиция заверяет, что не виновата в этом. Она возложила ответственность на неких провокаторов.

Ранее президент Сербии Вучич напомнил во время своего интервью, что это США бомбили сербов, а никак не Россия. И не РФ отнимает у этой страны Косово, по этой причине сербское правительство не собирается отказываться от диалога с Москвой даже несмотря на свое желание вступить в Евросоюз.