Против пластического хирурга Вдовина возбуждено уголовное дело после кражи бокалов из ресторана
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Против пластического хирурга Александра Вдовина возбуждено уголовное дело в плане мошенничества. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что он подозревается в краже бокалов Cristal D'Arques в одном из столичных ресторанов.
Добавляется, что, по данным администрации ресторана Lamborghini, преступление оценивается в один миллион рублей.
Отмечается, что сам Вдовин утверждает, что бокалы были им куплены, а не украдены.
Напомним, что ранее пластический хирург уже засветился в криминальной хронике из-за угроз своему коллеге Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши.