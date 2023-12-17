Против пластического хирурга Вдовина возбуждено уголовное дело после кражи бокалов из ресторана

Против пластического хирурга Александра Вдовина возбуждено уголовное дело в плане мошенничества. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что он подозревается в краже бокалов Cristal D'Arques в одном из столичных ресторанов.

Добавляется, что, по данным администрации ресторана Lamborghini, преступление оценивается в один миллион рублей.

Отмечается, что сам Вдовин утверждает, что бокалы были им куплены, а не украдены.

Напомним, что ранее пластический хирург уже засветился в криминальной хронике из-за угроз своему коллеге Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши.