Против убийцы дипломатов Израиля выдвинули обвинения: ему грозит смертная казнь

Власти США выдвинули обвинения против Элиаса Родригеса, которого подозревают в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Прокуратура округа Колумбия заявила , что ему грозит смертная казнь.

Согласно материалам дела, Родригесу инкриминируют убийство иностранных представителей, повлекшее смерть с применением огнестрельного оружия, а также использование оружия в процессе совершения насильственного преступления.

Родригес обратился в суд с просьбой о предоставлении ему адвоката и отказался от слушания, касающегося его содержания под стражей. Таким образом, он останется под стражей без возможности внесения залога до предварительного слушания, назначенного на 18 июня.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху распорядился усилить безопасность во всех посольствах Израиля.