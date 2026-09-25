Дешевые билеты на «Щелкунчик» жители Перми раскупили в первый день открытия продаж

Пермский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогодние показы «Щелкунчика». История из года в год повторяется: прорваться на бюджетные места сложно, сообщил properm.ru.

В четверг, 24 сентября, в первый же день старта продаж билетов на новогодние показы балета Петра Чайковского «Щелкунчик» (6+), театр зафиксировал рекордный спрос. К полудню все доступные места в демократичном ценовом сегменте были полностью выкуплены.

Спрос значительно превысил предложение бюджетных мест. На данный момент минимальная стоимость посещения зимней сказки стартует от ₽4 тыс. Ценовой разброс впечатляет: дневные спектакли с 26 декабря по начало января — от ₽4 до ₽15 тыс. Вечерние сеансы — от ₽4 до ₽20 тыс. Пиковый вечер 31 декабря — цены достигают предела в ₽25 тыс.

Стоит отметить, что для пенсионеров действует специальная льготная программа со сниженным прайсом, которая будет доступна в течение месяца. Однако основной массе зрителей придется столкнуться с правилами динамического ценообразования: уже через несколько дней оставшиеся билеты могут существенно подорожать.

По данным издания, организаторы извлекли уроки из прошлогоднего коллапса. В сентябре 2025 года старт продаж обернулся настоящим стресс-тестом для серверов театра. Максимальная цена билета тогда составляла ₽18 тыс., а ценовой минимум был доступнее нынешнего. В этом сезоне IT-инфраструктура справилась с нагрузкой успешно, технических сбоев зафиксировано не было.

Помимо главной новогодней классики, репертуар театра в период каникул обещает быть насыщенным. Поклонников балета ждут постановки «Анюта», «Дон Кихот» и «Сильвия». Также запланирован эксклюзивный вечер одноактных балетов.

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