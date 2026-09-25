В подмосковном ЖК «Пушкино Град» стартовало благоустройство

В Подмосковье продолжается возведение ЖК «Пушкино Град», девелопер «СЗ ДЕЛО» приступил к активной фазе благоустройства, а также ведет проектирование социальных объектов новой очереди. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут выкладку брусчатки, а также печать малых архитектурных форм на 3D-принтере. Первыми в производство пошли амфитеатр и вазоны. В четвертом квартале 2026 года планируется завершить проектирование нового детского сада, старт строительно-монтажных работ намечен на конец 2026 — начало 2027 года.

В проекте предусмотрено возведение 21 дома переменной этажности с полной социальной и коммерческой инфраструктурой: школой, детскими садами, поликлиникой, акватермальным комплексом, коммерческими помещениями на первых этажах, паркингами и благоустроенными общественными пространствами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.