В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 25 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Горьковском, Носовихинском, Калужском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском и Дмитровском шоссе. Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не отвлекаться на телефон, не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.