Школьники Подмосковья смогут узнать об ИИ и 3D-технологиях на «Уроке цифры»

Подмосковные школьники смогут принять участие в новом сезоне «Урок цифры» и пройти урок по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам расскажут об основах работы с 3D-печатью и 3D-моделированием, о том, какую роль в этих процессах играет искусственный интеллект. Игровой тренажер позволит открыть собственную 3D‑студию и научатся создавать объекты для школьного фестиваля. Материалы разделят по уровню сложности, по итогам прохождения урока участники получат сертификаты.Тренажер доступен на платформе «Урока цифры».

Отметим, что партнером урока и разработчиком содержания является Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.